Береженого Бог бережет: южноуральцы отказываются от зарубежных турне

Предприниматели и чиновники Челябинской области решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 марта подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.

В областном противотуберкулезном диспансере (Челябинск) сегодня находятся 8 граждан КНР. Признаков инфекционных заболеваний не имеют, проходят ежедневный осмотр врачами. Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок на территории диспансера.

Вместе с тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы учитывают ситуацию с коронавирусом в мире при планировании своих дальнейших действий. Тем более, что к новостям об изоляции с симптомами ОРВИ супругов-южноуральцев, прилетевших из Италии, теперь еще добавилась новость о первом жителе Екатеринбурга, направленном в карантин с подозрением на коронавирус (выяснилось, что мужчина летел в Москву рядом с итальянцем, у которого диагностировали Covid-2019).

При этом Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещения стран, наиболее уязвимых к поражению коронавирусом. К рекомендациям прислушиваются не только рядовые граждане (так, ощутимо просели продажи путевок в Таиланд и Италию).

В правительстве Челябинской области решили отказаться от зарубежных турне и бизнес-визитов. Так, чиновникам рекомендовали отложить зарубежные поездки. Впрочем, кому-то «помогают» в этом и сами контрагенты. Например, организаторы Ганноверской ярмарки перенесли мероприятие с апреля на июль. Аналогична ситуация и в России: Красноярский экономический форум, запланированный на 19-21 марта, неопределенный срок. Ранее были перенесены инвестиционный форум в Сочи и экономические форумы в Ялте и Санкт-Петербурге.

Вслед за чиновниками меняют форматы работы и промышленники. Так, в ММК ввели запрет на поездки в КНР, челябинские трубники рекомендуют сотрудникам сместить акцент при общении с партнерами на использование средств связи, а, например, на челябинской обувной фабрике отложили приглашение итальянских специалистов.

Безусловно, эти изменения не могут не сказаться негативно на экономике региона. Но не стоит забывать и о том, что патогенность вируса очень высока. Поэтому южноуральцы думают не только о себе, но и об окружающих. Ведь в случае неудачной поездки под удар может быть поставлено здоровье не только самого «туриста», но и его пожилых родителей, знакомых и просто прохожих. А, например, для пожилых людей вирус очень опасен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.20

А можно всех посмотреть? Кремль готовит к выборам странные альтернативы. Авторская колонка Алены Август. / Челябинская область – лидер в дискриминации женщин при устройстве на работу. / Под Челябинском сгорел цех деревообработки, находившийся рядом с АЗС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»