Связисты выяснили – что именно женщины любят ушами

Уральских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп.

К весне жительницы городов Урала определились со своими музыкальными предпочтениями. В топе у них «Life в кайф» и «Миллион алых роз». Именно эти композиции чаще всего устанавливают вместо телефонных гудков абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.

Такие данные в преддверии 8 марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу «Замени гудок». Самые популярные жанры у жительниц уральских регионов – российский рок, поп и хип-хоп.

В тройку музыкальных предпочтений, помимо композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс вошли:

1. «Z поколение» от Даны Соколовой

2. «Комета» от JONY

3. «Дачная» от АЛМО

Также среди новых трендов в смартфонах звучат – «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» Мота, «Хай, моя Зая» FONARI, «Алло» Клавы Коки и «Любимка» от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вместо телефонного гудка чаще всего на Урале устанавливают The Prince Karma (LATER BITCHES) и «Here She Comes Again» ( Dj Antonio Remix).

«Интересно, что женщины от 36 до 45 лет в 3 раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем девушки 19-25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что в ТОП-5 регионов, где больше всего поклонниц услуги «Замени гудок», входят Югра, Тюменская и Челябинская области. Среди соседей по музыкальным аппетитам Южный Урал догоняет и Курган, но там меньше музыкальных любителей в 2,5 раза», – рассказала директор МегаФона на Урале Инна Джур.

Услуга «Замени гудок» позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие вам, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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