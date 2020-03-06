На Южном Урале появится отделение Всемирного русского народного собора

В Челябинске откроется региональное отделение Всемирного русского народного собора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии Русской Православной Церкви, учредительное заседание местного отделения ВРНС состоится 17 марта в 11:00 в Законодательном собрании Челябинской области.

В собрании примут участие лидеры общественных объединений, деятели науки и культуры. С приветствием к участникам форума обратится митрополит Челябинский и Миасский Григорий, а также руководители области.

Из Москвы на заседание приедут заместитель главы Всемирного русского народного собора, известный предприниматель и меценат Константин Малофеев, писатель, публицист и обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров, президент общественного фонда изучения наследия Петра Столыпина Павел Пожигайло, сопредседатель московского отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Андрей Афанасьев. Их выступления прозвучат на конференции.

Кроме того, перед участниками форума выступят местные эксперты с докладами, посвященными проблемам социально-демографического развития Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.20

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