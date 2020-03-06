Женщины хотят получить в подарок к 8 Марта деньги, но получают цветы

Более 60% женщин готовы передаривать подарки, полученные на 8 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 8 марта СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» выяснили, сколько женщин готовы передарить или даже выбросить подарки, которые не понравились или оказались не нужны.

Большинство участников опроса признались, что чаще всего они выбрасывают или передаривают ненужные вещи и подарки. По данным социологического исследования, которое СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели в феврале 2020 года, так поступают 57,5% опрошенных (35,6% ответили «да»; 21,9% – «скорее да, чем нет»). При этом женщины избавляются от ненужных вещей с гораздо большей охотой, чем мужчины: 61% против 54%.

Кстати, согласно недавнему опросу, самый желанный подарок на 8 марта –деньги, за ними следуют цветы, парфюмерия и косметика, часы, ювелирные изделия и сувениры. Однако желания женщин и планы мужчин не совпадают: 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% – парфюмерию и косметику и только 25% – деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.20

Челябинские чиновники побоялись подпускать общественников к полпреду. / «Нарушение прав граждан»: объявленное Путиным «всенародное голосование» о Конституции опротестовано в Верховном суде. / На Южном Урале появится отделение Всемирного русского народного собора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»