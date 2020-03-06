Выборы в Челябинской области: Бурматов возвращается

«Единая Россия» поменяла куратора избирательной кампании 2020 года в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» отказался от решения передать контроль за избирательной кампанией партии на Южном Урале Роману Любарскому.

Куратором выборов в «партии власти» станет депутат Государственной думы Владимир Бурматов, некогда возглавлявший МГЕР в Челябинской области.

Отметим, что Бурматов уже был куратором выборов в регионе. Однако, после смены власти в области некоторое время оказался вне актуальной повестки. К тому же, негатива добавили крайне неудачное выступление выходцев из МГЕР в ходе выборов в районные советы депутатов Челябинска и процесс «чистки» от МГЕРовцев муниципальных структур.

Вместе с тем, многие протеже Владимира Бурматова из молодежного крыла «Единой России» оказались в политическом блоке областного правительства. Видимо, госдеп все-таки нашел общий язык с новыми властями региона (при том, что до отставки Бориса Дубровского он активно поддерживал именно его кандидатуру на второй губернаторский срок). По крайней мере, сразу несколько источников сообщили, что именно губернатор Челябинской области Алексей Текслер настоял на назначении Бурматова куратором.

Впрочем, не исключено, что таким образом глава региона и его команда намерены создать противовес до сих пор сохраняющему достаточно прочные позиции в региональном политикуме руководителю областного отделения ЕР Владимиру Мякушу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.20

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