В Челябинской области закрыли первое дело по митингу против карантинного центра

Суд отказался преследовать одну из участниц митинга против карантинного центра в деревне под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сосновский районный суд прекратил дело в отношении жительницы муниципалитета, которую полиция пыталась привлечь по части 6.1 статьи 20.2 КоАП за стихийное собрание против размещение карантинного центра вблизи поселка Рощино. Об этом сообщает telegram-канал «Апология протеста».

«Дело прекращено в связи с малозначительностью», – уточняют правозащитники. Женщине объявлено устное предупреждение.

Напомним, 9 февраля жители Рощино устроили стихийный митинг у администрации поселка, требуя закрыть карантинный пункт для прибывших из КНР в оздоровительном центре «Утес» в деревне Ужевка. Люди боялись распространения коронавируса, так как карантинный пункт планировалось организовать в детском лагере, который находится в ветхом состоянии. Кроме того, на территорию лагеря свободно могли попасть школьники, которые находятся на вынужденных каникулах из-за карантина по гриппу и ОРВИ.

К началу волнений в карантинный пункт удалось доставить лишь одного человека, прибывшего из КНР. После этого люди перекрыли въезд на территорию учреждения и 3,5 часа держали осаду.

В конце концов, областные власти отказались от размещения в «Утесе» временного центра размещения, заявив, что такие пункты появятся в Миассе и Челябинске.

Но через какое-то время участники митинга начали получать повестки в полицию. В органах побывали полтора десятка человек. В итоге, в отношении трех участников составили протоколы об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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