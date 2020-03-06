Обойдемся без витаминов: в челябинских школах решили не выполнять рекомендации Роспотребнадзора по бесплатному молоку

Родителей челябинских школьников удивило молоко, предлагаемое их детям бесплатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школах Челябинска учащимся младших классов начали давать бесплатное молоко.

Напомним, в ноябре прошлого года в правительстве Челябинской области пообещали бесплатно обеспечить учащихся начальной школы молоком, обогащенным витамином D. На проект «Школьное молоко» из регионального бюджета направят 245,7 миллиона рублей.

Однако, начало реализации обещаний чиновников вызвало недоумение у родителей школьников. Так, в одной из школ дети, действительно, получили бесплатное молоко. Но никаких дополнительных витаминов в напитке не оказалось.

Между тем, Роспотребнадзор рекомендовал выдавать в школах Челябинской области молоко, обогащенное витаминами и йодом, так как в регион наблюдается ограниченная солнечная активность.

Еще одно недоумение горожан связано с длительным сроком годности напитка: на упаковке указано, что хранится он может полгода, тогда как челябинцы привыкли пить молоко сроком годности до недели.

Впрочем, в министерстве образования и науки Челябинской области проблемы ни в том, ни в другом не видят. Так, в ведомстве заявили, что молоко совершенно не обязательно должно быть витаминизировано. Хотя и признали желательность этого и даже обещали, что рано или поздно так оно и будет. Пока же лишь часть школ закупают напиток с витаминами.

А вот со сроком годности все в порядке: согласно требованиям, молоко должно быть именно ультрапастеризованным, а его как раз и отличают длительные сроки хранения, в отличие от пастеризованного, срок годности которого – 7 дней.

«Пастеризованное молоко, которое мы пьем дома, хранится 5-7 дней, потому что оно обрабатывается в течение нескольких минут при температуре 70-80 градусов – идет процесс пастеризации, – цитирует 74.ру заведующую кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирину Потороко. – А ультрапастеризованное молоко обрабатывается буквально 2-4 секунды при температуре 130-150 градусов. За несколько секунд продукт ничего не теряет, наоборот, убивается вся патогенная флора, и поэтому он может долго храниться даже при комнатной температуре. Это большой плюс».

Правда, вызвавшая нарекания родителей молочная продукция эксперта также не совсем устроила. По словам Потороко, лучше, если в составе напитка будет только цельное молоко. В данном же случае имеет место микс цельного молока и молока обезжиренного (то есть сухого). Вопрос же его качества остается открытым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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