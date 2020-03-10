В мэрию Челябинска пришел еще один бывший сотрудник МВД – его сразу отправили на пляж

В мэрии Челябинска новое назначение: начальником городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стал Валентин Гриднев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гриднев окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности инженер противопожарной техники и безопасности.

С 1981 по 2002 служил в органах внутренних дел.

С 2002 по 2015 работал в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

С 2015 по 2019 работал заместителем генерального директора ООО Холдинг «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания».

Одной из первоочередных задач на новом посту для Гриднева стало создание муниципального предприятия по контролю за пляжами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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