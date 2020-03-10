В минэкологии Челябинской области может смениться руководство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил Игоря Гилева в должности первого заместителя министра экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гилев знаком с Текслером еще по Норильску, некоторое время они вместе работали в красноярской компании «Полюс Золото».

Опыта в сфере охраны окружающей среды до переезда в Челябинск он не имел: в вузе получил специальность «Строительные и дорожные машины и оборудование», работал в компании «Норильскстрой» и управлении Ростехнадзора, в компании «Полюс Золото» занимался охраной труда.

Отсутствие опыта не помещало ему в ноябре минувшего года стать исполняющим обязанности первого заместителя министра экологии Челябинской области и стать куратором программ и проектов в области охраны окружающей среды, а также юридического отдела министерства.

Утверждение Гилева в должности первого замминистра наблюдатели расценили как подготовку к смене руководства в минэкологии региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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