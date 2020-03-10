Челябинцев достали неубранные тротуары и дворы

Жители Челябинска завалили мэрию жалобами на неубранные тротуары и дворы. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы есть и на уборку дорог, и на уборку тротуаров, и на уборку дворов, на мусор во дворах и на улицах. Основной массив приходится на Калининский район, что не удивительно: там отмечаются серьезные проблемы с тротуарами даже в двух шагах от районной администрации. И за неделю, прошедшую с предыдущего разноса в мэрии, к ним, похоже, так и не притронулись.

Далее следуют Тракторозаводский район, Центральный, Ленинский, Курчатовский районы. Замыкают список Металлургический и Советский районы. Однако такая картина складывается только на основании мониторинга жалоб в соцсетях, отметила Котова. Если поездить по городу и оценить сложившееся положение вещей, то в целом ситуация одинакова по всем районам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.20

В минэкологии Челябинской области может смениться руководство. / На Южный Урал обрушились мокрый снег и дождь. / В мэрию Челябинска пришел еще один бывший сотрудник МВД – его сразу отправили на пляж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»