Трое уральцев погибли под колесами товарных поездов

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях следователи проверяют обстоятельства железнодорожных травмирований, в трех из которых со погибли люди.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в минувшие дни на участках Свердловской и Южно-Уральской железных дорогах на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей грузовыми поездами травмировано четыре человека, трое из которых со смертельным исходом. По данным фактам следственными органами Уральского следственного управления на транспорте проводятся доследственные проверки.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 6 марта 2020 года в 13 часов 36 минут на 1931 километре 5 пикета перегона Златоуст-Аносово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован 47-летний мужчина, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

7 марта 2020 года около 21 часа на 47 километре 7 пикета перегона Колюткино – Марамзино Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирован неустановленный мужчина на вид 50-60 лет, который находился в колее железнодорожного пути. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

8 марта 2020 года в 15 часов 47 минут на 351 километре 2 пикета перегона Галкино-Просвет Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована 50-летняя женщина, которая переходила железнодорожные пути перед близко идущим грузовым поездом.

9 марта 2020 года в 15 часов 10 минут на 1 горочном пути станции Смычка парка «А» Свердловской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован 49-летний мужчина, который находился в колее железнодорожного пути.

В настоящее время по каждому факту следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий, устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося, проведены опросы членов локомотивных бригад.

По результатам доследственных проверок следственными органами будут приняты процессуальные решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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