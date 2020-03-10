Полиция задержала южноуральцев, промышлявших угоном дорогих иномарок

В Челябинской области полиция задержала банду, подозреваемую в хищении порядка 10 автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ОСН «Гром» при попытке угона автомобиля задержаны двое ранее судимых жителей Челябинска, 1961 и 1977 годов рождения.

В ходе дальнейшей работы установлена их причастность к совершению ряда краж иномарок с неохраняемых стоянок в ночное время, с использованием специальных технических средств, с последующим изменением идентификационных номеров автомашин и их реализацией на территории Российской Федерации и в соседние иностранные государства, уточнили в силовом ведомстве.

Так, при проведении обысков по месту пребывания задержанных сотрудниками полиции изъяты специальные технические средства для хищения автомобилей, а также несколько машин представительского класса с измененными идентификационными номерами на общую сумму около 10 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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