Жительница Миасса с подозрением на коронавирус прячется от врачей и полиции

В Челябинской области медик не могут обследовать женщину, вернувшуюся из Италии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Миассе медикам пришлось обратиться в суд, чтобы обязать горожанку пройти обследование на коронавирус. Однако, и это не смогло убедить строптивицу.

В пятницу, 6 марта, Миасский городской суд удовлетворил иск полиции и территориального управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации местной жительницы, вернувшейся из Италии на прошлой неделе. Но даже после этого на контакт с врачами женщина идти отказывается.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, сразу после получении информации о прибытии из Италии в Миасс, с женщиной связались специалисты, рассказали о карантинном режиме в связи с распространением коронавирусной инфекцией и формах обследования.

«Вечером того же дня к ней на дом выехали участковые врач и медсестра, полицейский и представитель Роспотребнадзора. Дверь женщина открыла, с предписанием ознакомилась, подписала. Обследоваться и сдавать анализы отказалась, – рассказали представители ведомства. – Путем переговоров добились, что на следующий день она все-таки сдаст анализы и будет осмотрена. На утро женщина передумала. Телефон с тех пор не берет. Дверь не открывает».

После этого в горожанке каждый день по два-три раза (утром, днем и вечером) приходят врачи и медсестры, участковый. На данный момент ее ищет полиция. А врачи продолжают пытаться проведать женщину на дому.

«По последним данным, сегодня в 9:00 и 13:00 дверь вновь никто не открыл. Но на протяжении двух недель медики будут пытаться все-таки ее навестить», – отметили в региональном минздраве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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