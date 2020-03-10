Погостил: житель Башкирии украл у РЖД на Южном Урале три тонны металлолома

В Челябинской области будут судить мужчину, похитившего более трех тонн металлолома на станции Кропачево.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, дознаватели отдела полиции на станции Златоуст окончили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего похитителя железнодорожного имущества из локомотивного депо станции Кропачево. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил более 4 тысяч рублей.

В ходе расследования преступления было установлено, что подозреваемый в краже мужчина живет в Уфе и периодически навещает в Аше своих родственников.

В один из таких визитов он и обратил внимание на лом, складированный на территории станции после демонтажа одного из зданий. Мужчина решил вывезти металл и сдать его в пункт приема, а полученные деньги потратить на личные нужды.

29 декабря прошлого года он арендовал грузовой автомобиль, с помощью манипулятора загрузил более 3 тонн металлолома. Похищенные железнодорожные детали отвез в ближайшую скупку, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции. Общий вес похищенного составил 3155 килограммов.

Дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в мировой суд Аши для рассмотрения и принятия решения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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