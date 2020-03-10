В Челябинске управляющая компания опубликовала адреса должников на медиаэкране

В Челябинске управляющая компания выставила на всеобщее обозрение данные должников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медиаэкран, расположенный на пересечении улиц Молодгвардейцев и Университетская набережная, начал транслировать адреса крупных должников управляющей компании «Домоуправ».

Инициатива коммунальщиков вызвала неоднозначную реакцию среди челябинцев. Горожане тут же вспомнили о федеральном законе «О персональных данных». Однако, в управляющей компании, видимо, никаких нарушений в своих действиях не видят. Более того, гендиректор УК Артем Клименко даже разместил в обсуждении к посту в официальной группе микрорайона «Академ Риверсайд» полную версию ролика.

Возможно, все дело в неточности определения персональных данных в федеральном законодательстве. Так, в самом законе «О персональных данных» сказано лишь, что персональные данные – это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)".

И хотя Роскомнадзор в своих методических указаниях относит к персональным данным, в том числе, и адрес регистрации или место фактического проживания гражданина, действующая практика считает нарушением закона о персональных данных, как правило, случаи, когда адрес однозначно связывается с именем человека. Об этом рассказала и одна из участниц развернувшегося обсуждения. «Когда квитанции регоператора по капремонту вечно вываливались кучей в подъезде, Роспотребнадзор не нашел нарушений закона о персональных данных, типа в квитанциях нет фамилий, только инициалы. У самой лично есть такой ответ, пыталась воздействовать на них, чтоб по ящикам раскидывали. Так что тут тем более нет нарушений», – написала челябинка.

Других горожан возмутил не сам факт публикации данных должников, а «широта души» коммунальщиков, решивших воззвать к совести жителей за счет добросовестных собственников. «И не стыдно? Деньги на эту рекламу пустили... – возмутилась жительница микрорайона. – Провели год назад собрание по «Академ-безопасности», в итоге только за вторые лифты оплату начисляете, никакой «безопасности» не подключили в доме! Хотя бы нормальные лифты поставили, если деньги за них дерете!»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.20

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