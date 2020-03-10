Двое челябинцев пострадали в столкновении маршрутки и такси

В Челябинске машина такси врезалась в дом после столкновения с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 марта, в Тракторозаводском районе областного центра.

Автомобиль Datsun столкнулся с маршрутным такси, двигавшимся в попутном направлении. От удара иномарка изменила направление и врезалась в жилой дом. В результате аварии пострадали водитель такси и его пассажирка.

Горожане, оказавшиеся свидетелями ДТП, не исключили, что водитель иномарки мог быть пьян.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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