В Челябинской области рабочего затянуло в транспортерную ленту

На крупном предприятии Южного Урала погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 9 марта на территории одного из цехов промышленного предприятия Сатки получил смертельные травмы рабочий.

По данному факту следственными органами СКР организована доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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