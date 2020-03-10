В Челябинске родился мальчик-богатырь

В Челябинске родился ребенок весом 5 килограммов 370 граммов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик-богатырь появился на свет в областной клинической больнице № 2. Правда, это не рекорд: в 2018 году в Челябинске родилась девочка весом 5 килограммов 900 граммов. Но такие крупные дети рождаются довольно редко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.03.20

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