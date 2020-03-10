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Вторник, 10 марта 2020, 19:45 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске случился дефицит медицинских масок

Из аптек Челябинска пропали медицинские маски. Об этом сообщают жители города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масок нет практически во всех аптеках. Продавцы заявляют, что товара нет и на складах, а поставщики новые заявки выполнять не торопятся. Там же, где маски еще остались, цены возросли: если раньше упаковку с тремя масками можно было купить за 12 – 20 рублей, то теперь за 40 – 60 рублей.

«Китай закрыт, а у нас все шьется в Китае. Россия не занимается расходными материалами, – цитирует 74.ру сотрудницу одной из аптек. – Фильтры производят на том заводе, который попал в карантинную зону. Я, честно говоря, не понимаю ажиотаж. Маски нужны, только если вы идете в места массового скопления людей – в поликлинику или кинотеатр».

В министерстве здравоохранения Челябинской области информацию о дефиците средств индивидуальной защиты попытались опровергнуть, но не слишком успешно. «Государственные аптеки Челябинской области обеспечены масками, – заявили в пресс-службе ведомства. – На утро, 10 марта, государственные аптеки обеспечены более 48 тысячами масок, из них свыше 11 тысяч находятся в Челябинске. Дефицита не было, на областном аптечном складе средства индивидуальной защиты также присутствуют. Добавим, что все аптеки имеют собственных поставщиков».

Однако понятно, что 11 тысяч масок для города-миллионника – цифра не слишком впечатляющая. Так же, как и 48 тысяч – для региона, где живут 3,5 миллиона человек. Если же учесть, что маски зачастую продают упаковками по 3 и более штук, получится, что в том же Челябинске средствами защиты потенциально обеспечены, от силы, 4 тысячи человек.

Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, только за 10 неделю года в регионе зарегистрировано 28 тыс 54 случая ОРВИ и гриппа, а в самом Челябинске заболели 11 тыс 798 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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