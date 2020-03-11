Южноуральских банкиров обвинили в жадности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер упрекнул южноуральских банкиров в жадности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на аппаратном совещании с главами территорий губернатор отметил, что из-за падения стоимости нефти доллар подорожал до 71 рубля. «А что мы видели вчера в обменниках? И 78, и 80 рублей за доллар, – отметил глава региона. – Господа банкиры, окститесь!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.03.20

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