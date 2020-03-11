Паводок на Южном Урале обещает быть спокойным, но проблем не избежать

В Челябинской области началась подготовка к паводку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальные уровни воды в водохранилищах прогнозируются в рамках средних многолетних значений, однако при резком таянии снега или обильных осадках приток воды может значительно повыситься.

На реках в южных районах региона возможны заторы льда – тогда вода пойдет по верху, и ее уровень может подняться более чем на 1 метр.

Особой проблемой во время паводка является качество питьевой воды. Самая сложная ситуация ежегодно складывается в Троицке, где к водозабору приносит с Учалинского ГОКа марганец и соли тяжелых металлов. По словам вице-губернатора Олега Климова, весной концентрация этих веществ в воде резко повышается, а квалификация сотрудников местного водоканала не достаточна для того, чтобы обеспечить качественную очистку воды. Решать проблему приходится специалистам из Челябинска.

Еще одной проблемной территорией является Южноуральск.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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