Медики бегут из южноуральских больниц, несмотря на озвученные высокие зарплаты

За пять лет южноуральские больницы лишились 10% медиков-специалистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на начало 2020 года численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях Челябинской области составила 10 тысяч 693 человек. За период с 2014 – 2019 годы количество врачей уменьшилось на 136 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Со средним медицинским персоналом ситуацию еще печальнее. На сегодня в медучреждениях Южного Урала работают 25 тысяч 753 таких специалиста, что почти на 10% (на 2 тысяч 634 человека) меньше, чем пять лет назад. При этом 1 тысяча 400 человек занимают должности среднего медперсонала, не имея медицинского образования.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения на 1 января 2020 года составила 33,5 (при общероссийском индикативном показателе федерального проекта «Медицинские кадры России» 37,9 по итогам 2019 года). Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения – 80,6 (при индикативе 86,8).

Наибольшая потребность в специалистах, по словам чиновника, сохраняется по таким специальностям, как педиатрия, терапия, психиатрия, фтизиатрия, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, травматология и ортопедия.

В целом, Челябинской области не хватает 1 тысячи 539 врачей.

При этом заработная плата у южноуральских медиков вполне достойная, уверяет министр. Так, по данным федерального статистического наблюдения за 2019 год, фактическая средняя зарплата медицинских работников в регионе составила: по врачам – 70 тысяч 368 рублей или 220% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области, что выше утвержденного индикативного показателя на 20%, по среднему медицинскому персоналу – 34 тысячи 636 рублей (выше индикативного показателя на 8,3%), по младшему медицинскому персоналу – 31 тысяча 930 рублей (ниже индикативного показателя на 0,1 %).

Совершенно не понятно, почему при такой хорошей зарплате наблюдается столь большой дефицит кадров.

Впрочем, в радужную картину, нарисованную Семеновым, не поверил даже губернатор Челябинской области Алексея Текслера. «Средние показатели – это, конечно, хорошо, – прокомментировал глава региона. – Но мы были недавно в Карабаша, и там до индикативов очень далеко. Так что нужно смотреть по каждому муниципалитету конкретно. Тем более, что возможности для выполнения показателей у вас есть».

Напомним, с начала 2020 года Челябинскую область сотрясают акции протеста медиков. Все они заявляют о недостаточной оплате труда и повышенной нагрузке на каждого специалиста. Но региональный минздрав стоит на своем: уровень заработной платы, начисляемой сотрудникам медицинских учреждений, соответствует всем требованиям законодательства и индикативным показателям.

Между тем, медики «голосуют ногами». Так, по данным министра здравоохранения, лишь 12% выпускников ЮУрГМУ, проходивших обучение за счет бюджета области и муниципалитетов, трудоустроили в лечебные учреждения Южного Урала. Почти все остальные (более 80%) предпочли поступить в ординатуру. При этом дефицитные в регионе терапевты и педиатры – это как раз уровень специалитета, не требующий прохождения ординатуры. Ситуация настолько критическая, что министр здравоохранения даже посетовал на нежелание муниципальных властей принуждать выпускников, учившихся по целевым договорам, к выполнению обязательств перед бюджетом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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