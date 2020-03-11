Транспортной схемой Челябинской агломерации займется ЮУрГУ

Контракт на разработку терсхемы агломерации «Большой Челябинск» выиграл южноуральский вуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южно-Уральский государственный университет предложил наименьшую цену за контракт на разработку транспортной схемы и документов планирования для Челябинской агломерации.

Крупнейший вуз Южного Урала оценил в свою работу в 39 миллионов рублей против объявленной министерством дорожного хозяйства и транспорта региона начальной цены в 45 миллионов рублей и заявленной вторым участником торгов ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (Санкт-Петербург) в 40 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать социальный стандарт транспортного обслуживания в Челябинской агломерации, предоставить проект документа планирования регулярных перевозок и предложения по актуализации программы развития транспортной инфраструктуры, а также разработать оптимальный вариант развития маршрутной сети и транспортной инфраструктуры и создать комплексную схему организации транспортного обслуживания.

Интересно, что ранее именно ЮУрГУ выполнял работу по исследованию транспортных потоков в Челябинске, предшествовавшую разработке транспортной схемы областного центра. Однако, разработчики схемы по какой-то причине не в полной мере учли разработки южноуральских ученых. Напомним, новая схема встретила ожесточенную критику экспертов и представителей общественности и, по сути, была похоронена в недрах городского управления транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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