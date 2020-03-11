Челябинская оппозиция заявила о подготовке акции против обнуления президентских сроков

Представители несистемной оппозиции в Челябинске подали в мэрию заявку на проведение митинга против президентских поправок в конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня представители партий «Яблоко», «Открытая Россия» и «Парнас», объединившихся в коалицию «Нет!", выступающую против внесения в Конституцию РФ изменений, уведомили администрацию Челябинска о митинге «В защиту Конституции: за сменяемость власти и против президентских поправок».

«Митинг планируем провести на Алом поле 22 марта (воскресенье, ровно месяц до голосования) в 14:00 и предлагаем всем неравнодушным присоединиться», – сообщают организаторы в социальных сетях. Впрочем, «с учетом опыта «согласований от администрации» и большой «общественной активности в Челябинске», если Алое поле будет занято, представители оппозиции предложили мэрии на выбор для согласования еще полтора десятка альтернативных площадок в центре города.

Напомним, вчера Госдума приняла ряд поправок в Конституцию РФ. Среди них оказалась и предложенная Валентиной Терешковой новелла об обнулении президентских сроков в случае принятия поправок в основной закон в ходе всероссийского голосования. Президент России Владимир Путин поддержал поправку Терешковой с условием, что Конституционный суд подтвердит ее законность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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