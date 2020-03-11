В Челябинске начинается процесс об отставке действующего мэра

В Челябинске началась подготовка к рассмотрению иска об отставке главы города Натальи Котовой.

Как сообщал уже РИА «Новый День», иск об отмене решения Челябинской городской Думы о назначении Натальи Котовой на должность мэра был подан в феврале нынешнего года.

Поводом для обращения стало подтверждение в Верховном суде РФ незаконности критериев оценки и отбора кандидатов в мэры Челябинска.

«В определении Верховного Суда РФ сказано, что по установленным в положении конкурса критериям невозможно объективно оценить кандидатов в мэры, а при их применении у членов конкурсной комиссии есть неограниченная возможность субъективного усмотрения, – заявили авторы иска. – Теперь осталось доказать очевидный факт незаконности конкурса по избранию Натальи Котовой в инициированном нами судебном процессе».

Напомним, 19 ноября прошлого года Челябинская городская Дума утвердила главой областного центра Наталью Котова. До этого с июня она руководила городом в должности врио мэра после отставки Владимира Елистратова.

Завтра, 12 марта, Советский районный суд проведет подготовку по административному делу по иску. По ее итогам будет принято решение о назначении дела к слушанию по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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