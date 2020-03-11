Черные металлы и медь уронили экспортную выручку Южного Урала

Падение экспорта южноуральских предприятий превысило 20%.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году объемы экспорта Челябинской области снизились на 22%, составив 4,11 миллиарда долларов против 5,25 миллиарда долларов годом ранее. Об этом сообщает telegram-канал «So investник».
Причина – в снижении экспорта черных металлов на 30% и меди на 38%. При этом по меди в прошлом году объем экспорта – самый низкий за 7 лет, по черным металлам – на уровне неудачного для экспортеров 2016-го года.
В частности, листовой прокат упал в объеме экспорта на полмиллиарда или 37% год к году – на уровень 2015 года.
Единственная крупная экспортная позиция с ростом 46% – трубы большого диаметра. (ЧТПЗ получил выгодные экспортные контракты).
Хорошими новостями авторы каналы считают рост по ряду позиций несырьевого экспорта, среди которых автомобили, радиоаппаратура, КИП, обувь. Впрочем, их общая доля в объеме экспорта региона пока не дотягивает и до 10%, в то время как на черные металлы и медь приходится две трети экспортной выручки.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.03.20
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