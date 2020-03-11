Еще один школьник умер на уроке в одной из школ Магнитогорска

В Магнитогорске еще один школьник умер во время урока.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 11 в одной из школ Магнитогорска.

«В ходе урока скончался 17-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – рассказали в силовом ведомстве.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в Магнитогорске это уже второй случай смерти учащегося во время урока за две недели. 28 февраля неожиданно умер 10-летний мальчик: ребенку стало плохо, когда он наклонился, чтобы поднять ручку с пола.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.20

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