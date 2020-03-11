Против чиновников южноуральского дорожного министерства возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело об ущербе в 40 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство по материалам контрольно-счетной палаты региона провело проверку использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации государственных программ министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, АО «Южуралмост» и ООО «Кизилдорстрой».

Установлено, что начальная цена контрактов завышена не менее чем на 38 миллиона рублей. Для этого чиновники использовали не предусмотренные методики расчета, процентные надбавки (непредвиденные расходы, расходы на временные сооружения (объезды), оплаты таких расходов без проверки выполнения работ).

одыо фактам нарушений уголовного законодательства материалы проверки по государственным контрактам на ремонт, строительство и реконструкцию дорог: Миасс-Карабаш-Кыштым (2017-2018 гг); Миасс-Златоуст; Нижнеусцелемово-Березовка, Родники – Полесье, Южноуральск-Магнитогорск – ответвление на Комсомольское; Аргаяш – Кулуево-Максист-Альметьево, направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.

По результатам рассмотрения материалов в следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.20

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