Гостевые улицы Челябинска избавят от проводов

В Челябинске в текущем году обещают убрать под землю 128 километров проводов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокладывать электросети под землей – не ноу-хау, технологию давно уже используют не только в Европе, но и многих российских городах. Это позволяет сохранить сети от обрыва во время разгула стихии и при техногенных происшествиях, а также значительно улучшает городские пейзажи.
В Челябинске, правда, обещают очистить только гостевые маршруты: работы уже ведутся на Свердловском проспекте, улицах Кирова, Курчатова, Худякова, Цвиллинга, Энгельса, на перекрестке Бажова и Героев Танкограда.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 11.03.20
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