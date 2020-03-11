«Контактна по коронавирусной инфекции»: Роспотребнадзор настаивает на принудительной госпитализации жительницы Миасса

Роспотребнадзор объяснил жесткую позицию в случае с жительницей Челябинской области, скрывающейся от врачей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, именно уклонение жительницы Миасса от исполнения постановлений главного государственного санитарного врача, вынесенных в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, повлекло ее госпитализацию в недобровольном порядке по решению суда.

«Гражданка РФ, жительница Миасса, рейсом AZ1028 SU24 Милан-Москва прибыла 29 февраля в аэропорт Шереметьево (Москва) из Милана. По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) указанная гражданка оказалась контактной по коронавирусной инфекции в период перелета самолетом», – рассказали в ведомстве.

5 марта главный государственный санитарный врач по Миассу вынес в отношении горожанки постановление №1 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования и изоляции. Ей было предписано находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением, не покидать место проживания, расположенное в Миассе, а также пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию немедленно и на 10 день медицинского наблюдения. В тот же день женщине вручили этот документ под роспись.

Однако, по сообщению главного врача ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс», 5 марта горожанка от сдачи анализов на коронавирусную инфекцию отказалась, а на следующий день отказалась открыть дверь пришедшей к ней на дом участковому врачу.

После этого 6 марта главный государственный санитарный врач по Миассу вынес в отношении горожанки постановление №2 о госпитализации ее «для обследования подозрительного инфекционным заболеванием как лица, находившегося в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих», в городскую больницу №2 Миасса с 6 по 14 марта.

Этот документ женщине пришла вручать уже целая делегация из сотрудников Роспотребнадзора, полиции и участового терапевта. Но и им горожанка дверь не открыла.

«Уклонение указанной жительницы Миасса от медицинского наблюдения может привести к распространению опасного инфекционного заболевания на территории города», – пояснили в надзорном ведомстве. Поэтому территориальный отдел Роспотребнадзора и обратился в суд с иском о принудительной госпитализации. Вечером 6 марта Миасский городской суд иск удовлетворил.

Однако, как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, до настоящего времени судебное решение не исполнено, так как женщина продолжает уклоняться как от получения постановлений главного государственного санитарного врача по Миассу, так и от решения Миасского городского суда, не открывая дверь сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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