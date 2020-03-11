Пожилую пенсионерку едва не выкинули из частного дома престарелых после жалоб дочери на непонятные траты

В частном доме престарелых пригрозили челябинке, начавшей выяснять, куда идут деньги, выставить ее мать на мороз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска обратилась в областное министерство социальных отношений после того, как сотрудники частного социального центра «Гармония» начали угрожать, что выгонят ее мать из учреждения.

Матери челябинки 87 лет. В последние годы у женщины развилась деменция, болезнь Паркинсона. А тут еще и дочь заболела, перенесла операцию. Пришлось устраивать пожилого ветерана войны в дом престарелых. По длительном размышлении выбор пал на частном социальном центре «Гармония». Он располагается за городом, здание выглядит уютно, а его пансионеры опрятны и ухожены.

Стоимость содержания пожилого человека в доме престарелых 25 тысяч рублей в месяц – вполне укладывается в цены, действующие для подобных учреждений на Южном Урале. Однако, спустя некоторое время челябинка начала замечать вещи, насторожившие ее. Во время посещений женщина обнаружила на теле у матери синяки, а когда пожилая пенсионерка приходила в себя, то начинала жаловаться на побои.

Вскоре выяснилось и то, что 25 тысяч рублей в месяц – далеко не все расходы. Сотрудники центра говорили женщине купить то одно, то другое. Постепенно дополнительные расходы выросли до без малого 10 тысяч рублей, рассказывает горожанка.

Переполнила чашу терпения болезнь 87-летней челябинки. «Недавно мама заболела, у нее началось воспаление на коже, – цитирует 74.ру дочь пансионерки. – Вызывали врача, это все я оплачивала отдельно. Договорились, что в пансионате будут обрабатывать кожу, но, когда я приехала, все стало хуже. Конечно, начала спрашивать, почему никто не обрабатывал раны. Мне сказали: «Ах, вы так! Забирайте тогда свою мать». Мне потом звонили по телефону, орали, что расторгают договор, а маму выставят на улицу».

В принципе, женщина была не против поменять дом престарелых, но на это требуется время. Однако, в «Гармонии» ждать не хотели. За помощью в разрешении конфликта челябинке пришлось обратиться в министерство социальных отношений области. «Дома для престарелых помогают людям, у которых в пожилом возрасте появились расстройства. Не каждая семья выдержит испытание жить рядом с таким человеком. Но почему же эти организации творят, что хотят? – не может понять позицию коммерсантов женщина. – Их никто не контролирует, они зарабатывают приличные деньги, при этом уход за пожилыми постояльцами сводится к минимуму. Я показывала знакомому юристу чеки, которые мне выдавали в пансионате на допрасходы. Оказалось, что это вовсе и не чеки, то есть откуда брались суммы и куда они уходили, теперь сложно сказать. А сейчас мне говорят: «Срочно забирайте маму». Никого не интересует, что человек больной, что любая такая экстренная смена обстановки для нее – это большой стресс, который только усугубляет расстройство. Мне в лицо кричали: «Мы частные, и нам никто ничего не сделает».

Уже на пике конфликта выяснилось, что забрать из этого дома престарелых своих родственников только за последнее время решили несколько семей. Сбежала из социального центра и одна из его сотрудниц: женщина не смогла вынести отношения в пожилым подопечным. «Мы приезжали на неделю, работали и жили прямо в пансионате. Сиделок не хватало, нам приходилось самим и пол мыть, и готовить, и цветы поливать. Хотя я устраивалась, чтобы именно ухаживать за бабушками, чтобы они были чистенькими, опрятными, довольными, – цитирует издание уже бывшую сотрудницу. – Я уже молчу про питание. Никаких там нет фруктов, мяса. Если и готовили, то все на дешевой колбасе – супы, второе. Бывало, что я сама покупала старичкам творог, фрукты, чтобы они хоть чему-то порадовались».

Вмешательство в конфликт минсоцотношений несколько гладило ситуацию: в учреждении согласились оставить пожилую женщину до тех пор, пока ей не найдут новое место. Сейчас дочь сдала необходимые документы для помещения женщины в государственное стационарное учреждение социального обслуживания.

Однако, это едва ли не единственное, чего смогло добиться министерство. Чиновники признаются: они понятия не имеют о том, что происходит в частных домах престарелых, так как если они не включены в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области, то находятся вне сферы воздействия ведомства.

Даже проверку подобных организаций может провести лишь прокуратура. Письмо с просьбой дать оценку соблюдению законодательства министерство в надзорное ведомство уже направило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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