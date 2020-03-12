Праздник отменяется: власти Южного Урала отказались отмечать воссоединение Крыма с Россией

Из-за пандемии коронавируса правительство Челябинской области намерено запретить проведение массовых мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», широкое празднование шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией, анонсированное еще во вторник, 10 марта, мэрией Челябинска, не состоится. Эту информацию подтвердила пресс-служба областного правительства.

Напомним, 15 марта в ЦПКиО имени Гагарина городские власти намеревались провести фестиваль «Крымская весна». В нем должны были принять участие творческие коллективы областного центра, а в финале праздника – разыграть путевку на отдых в Крыму.

Однако, в итоге, правительство Челябинской области отказалось от торжеств. В настоящее время решается вопрос об отмене всех мероприятий с массовым участием. По всей видимости, примером послужат Москва и Свердловская область, где власти уже ввели ограничения на проведение мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

Напомним, вчера ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, на данный момент случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона не выявлено. В Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере продолжают находиться 8 граждан КНР (четверо мужчин и четыре женщины).

Все здоровы, осматриваются врачами, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

Правопорядок на территории диспансера обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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