Больше, чем шутка: американцы отказываются от любимого напитка из-за коронавируса

Американцы отказываются от популярного пивного бренда из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 40% американцев отказались от пива Corona из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает telegram-канал «Сомелье».

Первые признаки паники появились еще во второй половине января, когда из Китая начали поступать сводки о заболевших неизвестной инвекцией. Так, по данным Google Trends, с 18 января во всем мире значительно возросло количество поисковых запросов «корона пиво вирус», «пиво вирус» и «пиво коронавирус». Между тем, просторы интернета заполонили всевозможные мемы и фотожабы, обыгрывавшие сходство в названии новой инфекции и, по данным «USA Today» и «The Wall Street Journal», самым продаваемым пивом в США.

Однако, ситуация оказалась далеко не шуточной. Как пишут авторы «Сомелье», более трети американцев, которые употребляли пиво американского бренда Corona, отказались от него из-за коронавируса. Они считают, что пиво напрямую может быть связано с его вспышкой.

Результаты недавнего опроса 750 американцев в возрасте от 21 года показали, что 38% ни при каких обстоятельствах не готовы сейчас купить пиво с пугающим их названием. 16% озадачены тем, связан ли коронавирус с указанным напитком. 14% не будут заказывать пиво бренда в общественных местах. 4% отказались от бренда.

По данным компании, за первые два месяца 2020 года ее выручка упала на 285 миллиона долларов – в первую очередь, из-за снижения спроса в Китае.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.20

Праздник отменяется: власти Южного Урала отказались отмечать воссоединение Крыма с Россией. / Куда кривая вывезет. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 12 марта ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»