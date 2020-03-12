Семечки как надежда: кто тянет вверх экспортный потенциал Южного Урала

Продажа семечек занимает одну из лидирующих позиций среди южноуральского экспорта.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году экспортная выручка южноуральских предприятий существенно просела, сократившись на 1 миллиард рублей. При этом экономисты отмечают резкое уменьшение сырьевой составляющей экспорта региона и, напротив, рост по ряду позиций продукции конечного потребления.

Так, по данным telegram-канала «So investник», десятку позиций растущего экспорта возглавили в 2019 году трубы большого диаметра (291,2 миллиона долларов; +49% к показателям предыдущего года). Далее со значительным отрывом следуют грузовые автомобили (82 миллиона долларов, рост на 30%), бесшовные стальные трубы (75,1 миллиона долларов; +14%), семечки («прочие приготовленные фрукты и орехи» – 51,1 миллиона долларов, рост на 5%) и конструкции из черных металлов (43 миллиона долларов; рекордный рост на 251%).

Во вторую пятерку вошли магнезиальное сырье, спецавтотранспорт, стальные трубы (кроме труб ТБО и бесшовных), электрические изоляторы и изделия из углерода и прочих минеральных веществ – каждая из позиций заработала менее 30 миллионов долларов.

«Примечательно, что область заработала на экспорте семечек («прочие приготовленные фрукты и орехи») всего в шесть раз меньше, чем на экспорте труб большого диаметра, который сделал в прошлом году ЧТПЗ всю прибыль», – отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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