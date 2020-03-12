В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке

На первое заседание по делу об отмене постановления гордумы о назначении мэром Челябинска Натальи Котовой вызвали действующего главу города.

Как уже сообщал «Новый День», иск об отмене решения Челябинской городской Думы о назначении Натальи Котовой на должность мэра был подан в феврале нынешнего года.

Поводом для обращения стало подтверждение в Верховном суде РФ незаконности критериев оценки и отбора кандидатов в мэры Челябинска.

«В определении Верховного Суда РФ сказано, что по установленным в положении конкурса критериям невозможно объективно оценить кандидатов в мэры, а при их применении у членов конкурсной комиссии есть неограниченная возможность субъективного усмотрения, – заявили авторы иска. – Теперь осталось доказать очевидный факт незаконности конкурса по избранию Натальи Котовой в инициированном нами судебном процессе».

Напомним, 19 ноября прошлого года Челябинская городская Дума утвердила главой областного центра Наталью Котова. До этого с июня она руководила городом в должности врио мэра после отставки Владимира Елистратова.

Сегодня, 12 марта, в Советском районном суде прошло предварительное заседание по административному делу по иску. Истец потребовал вызвать в суд губернатора Челябинской области Алексея Текслера, главу города Наталью Котову и всех 13 участников конкурса на должность мэра.

Судья вызвал повесткой для участия в следующем заседании Наталью Котову. В отношении остальных вопрос оставил открытым.

Следующее заседание по делу назначено на 27 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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