Челябинск признали худшим городом по организации раздельного сбора мусора

Челябинск стал безоговорочным лидером анти-рейтинга «Гринпис» по раздельному сбору мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в число городов с наихудшими условиями по организации раздельного сбора мусора. Это следует из материалов мониторинга «Гринписа России».

По данным экологов, в 82% российских городов (в 133 из 165) с населением более 100 тысяч человек есть инфраструктура для раздельного сбора мусора. Однако, развита она далеко не одинаково.

Хуже всего ситуация в Челябинске. Здесь контейнерами для раздельного сбора мусора оборудованы всего 4% контейнерных площадок. Немногим лучше дела в Волгограде (7%), Санкт-Петербурге (7%) и Омске (5%).

Властям этих городов остается лишь кивать на территории, где баков для раздельного сбора нет вовсе: Киров, Владикавказ, Кострома, Мурманска, Норильск, Орел, Сызрань, Чита, Тюмень и еще 23 российских города.

Что касается вершине рейтинга, то лишь в 26 городах все контейнерные площадки оборудованы емкостями для раздельного сбора мусора. При этом 20 из них находятся в Подмосковье.

Впрочем, данные, использовавшиеся при составлении рейтинга, могли быть не всегда корректными, отмечают эксперты. «Информацию предоставляют администрации районов, которые запрашивают данные у управляющих компаний, обычно только у крупных,– цитирует «КоммерсантЪ» представителя ассоциации «РазДельный сбор» Анну Смирнову.– Например, в Санкт-Петербурге, по нашей информации, треть площадок оборудована под раздельный сбор, а у администрации некорректные данные».

Челябинск, Виктор Елисеев

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