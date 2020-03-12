На Южном Урале рухнула стена школы

В школе южноуральского поселка упала стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 11 марта, в Остроленской школе, действующей в Нагайбакском районе: произошло обрушение внешней стороны стены здания.

Сегодня, 12 марта, в образовательном учреждении побывала комиссия администрации Нагайбакского района. Чиновники выяснили, что здание построено в 1964 году, обрушившаяся стена выложена из силикатного кирпича. Этот материал с течением времени разрушается из-за контакта с водой.

В месте обрушения, в районе пищеблока, образовывался конденсат, стекавший на стену здания, пишет издание «Всходы». В другом месте причиной стало протекание воды с крыши на стену. Теперь администрации предстоит составить смету для ремонта.

По данным издания, деньги могут быть выделены уже в ближайшее время, но ремонт начнется, скорее всего, с наступлением теплой погоды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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