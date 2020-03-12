«Не достойна!» В Челябинске оппозиция потребовала переименовать парк имени Терешковой

Общественник потребовал лишить парк в Тракторозаводском районе Челябинска имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему переименования общественник Александр Агаркин поднял на странице челябинского отделения партии «Яблоко» в социальных сетях.

В ответ на предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в случае принятия поправок к Конституции РФ челябинец потребовал обезличить парк, расположенный в Тракторозаводском районе города.

«Как вы считаете, имеет ли смысл потребовать у администрации города Челябинска переименования парка им. Терешковой возле Комсомольской площади, например, нейтрально в парк Космонавтов? – написал общественник в комментариях к одному из постов. – Ну, просто чтобы Терешкова понимала, что совершила неблаговидный поступок, и больше не достойна, чтобы ее имя было увековечено...»

Предложение явно обрадовало представителей местной оппозиции. «В парк имени Б. Немцова!?» – в свою очередь, предложил еще один комментатор.

Идея не то, чтобы не понравилась челябинцу, возмутившемуся тем, что первая в истории женщина-космонавт не совпала с ним в политических предпочтениях. Но вызвала определенный скепсис. «Тут сразу могут сказать – типа одни сторонники Немцова, другие сторонники Терешковой, и последняя хотя бы в космос летала, а Немцов – только политик. Поэтому я как реалист понимаю, что власть явно откажет в переименовании парка Терешковой в парк Немцова...»

Между тем, опрос, проведенный ВЦИОМ на следующий день после принятия Госдумой «поправки Терешковой» показал, что поддержать конституционную реформу готовы 64% респондентов (с 6 марта их число выросло на 22%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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