Пациенты южноуральской поликлиники выносят туалет по частям

Пациенты разбирают отремонтированный санузел поликлиники Миасса на части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со странным отношением к отремонтированным помещениям столкнулись в поликлинике городской больницы №2 Миасса. Недавно там заменили санузлы.

Однако, посетители оценили комфортные туалеты весьма своеобразно. Очень быстро из обновленных санузлов горожане начали активно выносить все, что попалось под руку. Исчезли унитазные ершики, мыльницы с жидким мылом, туалетная бумага, сушилки для рук. Невзлюбили посетители новые дверные ручки, замки, розетки.

«В начале все радовались. Туалеты ведь действительно удобные, там имеется все необходимое, – цитирует «Первый областной» сотрудников поликлиники. – Но потом начали люди злые приходить, разбивают все. Постоянно ругаются, что подвесные унитазы сделали высокими, хотя их высота находится на стандартном уровне. И ногами на них залазят, как еще держат. Но крышки у унитазов все поломаны».

Между тем, ремонт 17-ти уборных обошелся больнице в довольно существенную сумму, и на повторные работы у учреждения денег нет, сетуют в организации. Остается лишь надеяться, что жители Миасса поймут-таки, что ремонт делает для них и их соседей. И перестанут заниматься вандализмом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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