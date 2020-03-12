В центре Челябинска затевают ремонт часов. Дизайн предложили выбрать горожанам

Мэрия Челябинска предложила горожанам выбрать дизайн для часов на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование началось на портале «Активный житель 74». Челябинцам предложили выбрать дизайн циферблата часов на доме №53 по проспекту Ленина, известного как магазин «Ритм».

Магазин с таким названием появился в доме в советское время и был крупнейшим в городе музыкальным магазином. Тогда же на доме появились часы.

В 1990-е годы магазин стал хиреть, уступив место кредитным учреждениям. Впрочем, небольшая торговая организация под этим названием действует в доме до сих пор.

Похожая судьба ожидала и знаменитые часы. Несколько раз их механизм ломался. За постсоветские десятилетия несколько раз менялся циферблат часов. Одна время его украшало название нефтяной компании (видимо, направившей какую-то сумму на поддержание их работу). Потом городские власти зачем-то решили поместить на циферблате герб Челябинска. Теперь челябинцам самим предлагают определиться с дизайном.

«Современные фасадные часы – стильный и красивый атрибут городского оформления, приносящий немалую пользу. Каждый местный житель и гость города, проходящий мимо, сможет поинтересоваться точным временем. Этот привлекательный элемент, несомненно, придает немалую оригинальность внешнему виду фасада здания», – говорится во введении к опросу.

Голосование продлится до 22 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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