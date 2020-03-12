Челябинка, помогавшая знакомому спрятать труп своего мужа, отделалась штрафом

Челябинку, вывезшую с убийцей труп своего супруга на свалку, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд областного центра вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя и 32-летней жительницы региона.

Мужчина признан виновным в убийстве, женщина – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений.

«Установлено, что обвиняемый на территории садового участка СНТ «Юбилейный-1» в Советском районе Челябинска в ходе конфликта на почве ревности нанес потерпевшему удары тупым предметом и причинил несколько ножевых ранений в грудную клетку», – рассказали в надзорном ведомстве.

Свидетельницей убийства стала супруга жертвы. Убедившись в смерти благоверного, женщина согласилась помочь знакомому спрятать труп. На ее автомобиле они вдвоем отвезли погибшего на свалку, где мужчина закопал труп соперника.

На следующий день супруга погибшего сообщила сотрудникам отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску, что ее муж пропал.

Судом мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в счет возмещения морального вреда с осужденного взыскан 1 миллион рублей.

Безутешную вдову суд оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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