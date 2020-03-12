В Челябинске коронавирус начали искать у больных пневмонией

Челябинцев, заболевших пневмонией, приглашают обследоваться на коронавирус. О звонке из детской поликлиники журналистам рассказала одна из горожанок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщине, чей сын переболел пневмонией в феврале, сообщили, что ребенок должен сдать еще анализы – на коронавирус. Медики объяснили, что таково распоряжение Роспотребнадзора. Челябинка отказалась приходить с сыном в поликлинику, но после истории с жительницей Миасса опасается, что и их могут госпитализировать по решению суда.

В региональном минздраве подтверждают – обследования, действительно, проводятся. Однако через суд никого тащить на анализы не будут, успокаивают чиновники. «Мы сейчас действительно всех пациентов с пневмониями обследуем на коронавирус. Вопрос в другом – если клинических проявлений нет, ребенок выписан, он не контактный, зачем его обследовать? Я понимаю, если бы он только что приехал из Италии, заболел пневмонией плюс отказался бы от обследования, тогда да – тогда бы мы в судебном порядке требовали, а здесь нет, – цитирует 74.ру заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина. – Скорее всего, это была техническая ошибка».

В других больницах города заверяют, что обследуют на коронавирус только тех, кто болеет в настоящее время.

Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора предупредили южноуральцев, что будут проводить выборочное обследование не только пациентов с пневмонией, но и с ОРВИ.

Следует отметить, что пневмония, по мнению медиков, зачастую является осложнением, развивающимся в результате коронавирусной инфекции. Впрочем, как и осложнением заболевания гриппом. При этом в России ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией обострилась еще в прошлом году. Тогда местные власти даже вынуждены были закрыть на карантин школы в десятке городов. Ограничения вводились в Москве, Челябинске, городах Приморья и ряде других регионов. Всего же в России из-за пневмонии умирает 25-30 тысяч человек ежегодно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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