В Санкт-Петербурге студентам запретили целоваться и пожимать руки

Студентам и сотрудников одного из вузов Санкт-Петербурга под угрозой дисциплинарного взыскания запретили пожимать друг другу руки, обниматься и целоваться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ подписал ректор гуманитарного университета профсоюзов.

Столь кардинальные меры в вузе объяснили потенциальной опасностью для жизни и здоровья. Целующиеся, обнимающиеся и прикасающиеся друг у другу в университете отныне считаются грубыми нарушителями дисциплины со всеми вытекающими последствиями.

Контролировать поведение студентов и сотрудников ректор обязался лично.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.20

В Челябинске коронавирус начали искать у больных пневмонией. / «И правительство поменяли, и поправки в Конституцию приняли, а жизнь лучше не стала...» Стране предложили очередную иллюзию. / Челябинка, помогавшая знакомому спрятать труп своего мужа, отделалась штрафом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»