В Челябинске прооперировали новорожденного с редкой патологией

В Челябинске прооперировали новорожденного с редкой патологией: малыш появился на свет с атрезией желчевыводящих путей (каналы либо непроходимы, либо вовсе отсутствуют).

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской областной детской клинической больнице, ребенок вместе с близнецом родился недоношенным (на 30-й неделе беременности) и с критически низкой массой тела – всего 1 кг и патологией выделительной системы.

Отметим, что атрезия желчевыводящих путей диагностируется редко: у 1 новорожденного на 20-30 тысяч. Спасти ребенка может только операция, проведенная в первые месяцы жизни.

Челябинскому малышу к моменту хирургического вмешательства удалось увеличить вес почти до 3 килограммов, операция прошла успешно.

Однако специалисты не исключают, что потребуется еще одна операция: желчеотток может полностью не восстановиться, и тогда ребенку придется трансплантировать печень. Пока прогноз врачей благоприятный.

Челябинск, Павел Зварзин

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