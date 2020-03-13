В Челябинске прооперировали новорожденного с редкой патологией: малыш появился на свет с атрезией желчевыводящих путей (каналы либо непроходимы, либо вовсе отсутствуют).
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской областной детской клинической больнице, ребенок вместе с близнецом родился недоношенным (на 30-й неделе беременности) и с критически низкой массой тела – всего 1 кг и патологией выделительной системы.
Отметим, что атрезия желчевыводящих путей диагностируется редко: у 1 новорожденного на 20-30 тысяч. Спасти ребенка может только операция, проведенная в первые месяцы жизни.
Челябинскому малышу к моменту хирургического вмешательства удалось увеличить вес почти до 3 килограммов, операция прошла успешно.
Однако специалисты не исключают, что потребуется еще одна операция: желчеотток может полностью не восстановиться, и тогда ребенку придется трансплантировать печень. Пока прогноз врачей благоприятный.
Челябинск, Павел Зварзин
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