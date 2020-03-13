Уральца задержали за убийство 18-летней давности

В Челябинской области задержали мужчину, причастного к совершению особо тяжкого преступления в 2002 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, 50-летнего южноуральца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. «г,д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, в январе 2002 года обвиняемый в поселке Зауральский Еманжелинского района, в ходе ссоры нанес множественные удары двум мужчинам. От полученных травм один потерпевший скончался, здоровью второго был причинен вред средней тяжести. После совершения преступления обвиняемый скрылся.

По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СК заявляют, что доказательная база сфрмиравана, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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