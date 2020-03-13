Попутали берега: челябинская полиция подставила власти города и региона

В центре Челябинска полиция без разбора «повинтила» всех пикетчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 марта, челябинская полиция продемонстрировала в очередной раз пример чрезмерно ревностного отношения к службе. Перед совещанием по вопросам выполнения федеральной программы «Экология» представители силовых органов задержали пикетчиков, находившихся у резиденции правительства Челябинской области по адресу улицу Цвиллинга, 27.

Утром у правительственного здания развернулись несколько одиночным пикетов. Так, на подходе к резиденции губернатора стояла девушка с плакатом «Челябинск ЗА», по всей видимости, демонстрируя поддержку горожанами президентских поправок в Конституцию РФ.

Дальше располагался лидер местного отделения Национально-освободительного движения Сергей Ворончихин, объяснявший прохожим, что «они против Путина». А с противоположной стороны правительственного здания, со стороны улицы Советская, в одиночном пикете сменяли друг друга экологи-общественники с плакатом «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента».

Все было мирно. Однако в одиннадцатом часу – спустя час с небольшим после начала пикетирования задержали одну из эко-активисток – Юлианну Павенину. А заодно и Сергея Ворончихина. Что случилось с поддерживавшей президентские поправки девушкой, неизвестно, но по словам Юлианны Повениной, в качестве обоснования ее задержания в полиции ей заявили, что она и еще два пикетчики стоят на расстоянии менее 50 метров друг от друга. При этом свидетели пикетирования уверены, что расстояние между пикетчиками было явно больше 50 метров.

Впрочем, дальнейшего развития событий для участников пикетов ожидать вряд ли стоит. По словам челябинки, административный протокол в отношении нее составлять не стали, ограничившись предостережением.

Однако действия полиции в очередной раз выставили в не слишком выгодном свете мэрию Челябинска. Дело в том, что челябинские экоактивисты подавали уведомление о проведении пикета у здания областного правительства на сегодня, 13 марта. Разумеется, в городские власти акцию протеста не согласовали, заявив, что площадка уже занята. Общественники были уверены, что в итоге никто на «согласованное мероприятие» не придет. Не удивительно, ведь топорные действия городских чиновников по противодействию протестных акциям, когда на все указанные оппозицией площадки «чуть раньше» подают заявки некие общественные либо политические организации, а посему «Извините, но кроме северо-запада у нас для вас ничего нет» – давно уже стали притчей во языцех.

При этом раньше никаких мероприятий в действительности не проводилось. А в мэрии делали честные глаза и говорили, что не отвечают за действия общественных организаций, решивших не проводить мероприятие. Поэтому сегодня многие с удивлением отметили, что площадка, действительно, занята (хоть и не массовым мероприятием, а всего лишь одиночным пикетом). Причем занявший ее горожанин как раз удивления не вызвал: не первый раз НОД фигурирует в качестве организации, забивающей все площадки, на которые претендуют городские активисты.

Удивляет другое: Сергея Ворончихина тоже задержали. Остается лишь гадать: то ли мэрия снова слукавила, и на площадку никто не претендовал, а посему пикет НОДовцев тоже незаконен. То ли полиции не объяснили, какие пикетчики «правильные», а какие – нет. То ли Ворончихин решил пожертвовать собой и приблизился к «вражескому» пикету ближе, чем на 50 метров, дав полиции повод задержать челябинку.

В любом случае, челябинская полиция попала в довольно-таки комичную ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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