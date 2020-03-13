Полиция задержала южноуральцев с увесистой пачкой поддельных пятитысячных купюр

Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денежных купюр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с коллегами из ОМВД России по Саткинскому району, а также регионального УФСБ, при силовой поддержки «ГРОМ» в одном из магазинов Усть-Катава при попытке оплатить приобретенный товар поддельной денежной купюрой номиналом 5 тысяч рублей задержаны двое мужчин, 1993 года рождения.

В ходе досмотра у подозреваемых изъято еще 25 поддельных денежных билетов достоинством 5000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что задержанные неоднократно сбывали фальшивые денежные средства в различных торговых объектах на территории Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также мест приобретения поддельных денежных знаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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