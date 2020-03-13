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Пятница, 13 марта 2020, 17:35 мск

Новости Челябинск

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На Урале некоторым предприятиям разрешат не сокращать выбросы

Депутат Госдумы рассказал, что не все предприятия самых грязных городов России обяжут снижать выбросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о кардинальном улучшении качества атмосферного воздуха в 12 самых грязных городах России (в том числе, в Челябинске и Магнитогорске) некоторым предприятиям пойдут навстречу. Об этом заявил один из депутатов Государственной думы.

По словам парламентария, для ряда промышленных объектов предусмотрена альтернатива снижению вредных выбросов в атмосферу. Вместо снижения выбросов они смогут взять на себя обязательства по проведению комплекса компенсационных мероприятий, снижающих вредное воздействие из производства на экологию. К таким работам могут быть отнесены рекультивация золо- и шлакоотвалов и прочее.

«Есть случаи, когда снизить выбросы возможно лишь одним путем – сокращая объемы производства. В этом случае можно будет воспользоваться альтернативой», – отметил депутат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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