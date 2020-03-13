Челябинская область вошла в число самых неблагополучных регионов по бешенству животных

Южный Урал вошел в числу самых неблагополучных территорий по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в январе и феврале 2020 года в России зафиксировано 295 случаев бешенства. В Челябинской области с начала года выявлены 14 случаев бешенства животных в 14 неблагополучных пунктах.

Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Брянской, Пензенской, Тамбовской, Тюменской, Владимирской, Оренбургской, Тверской, Челябинской областях, а также в Красноярском крае и в республиках Хакасия и Татарстан.

Бешенство отмечалось у лис – 127 случаев, собак – 87 случаев, кошек – 42 случая, енотовидных собак – 15 случаев, крупного рогатого скота – 15 случаев, куниц – 2 случая, волков – 1 случай, енотов – 1 случай, северных оленей – 1 случай, шакалов – 1 случай, мелкого рогатого скота – 1 случай, полярных песцов – 1 случай.

Напомним, что по состоянию на 31 декабря 2019 года в Челябинской области зарегистрировано 75 случаев заболевания бешенством животных в 67 неблагополучных пунктах, в 2018 году отмечен 51 случай заболевания бешенством в 45 неблагополучных пунктах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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