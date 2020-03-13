Как считать будем? Чиновники обсудили, как сделать воздух уральских городов чистым

Чиновники предложили выборочно подходить к использованию приборов оценки состояния атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники встречи совета по экологической политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе разошлись в оценках возможности мониторинга состояния воздуха в городах Урала.

Речь шла о муниципалитетах, упомянутых в указе президента России Владимира Путина, поручившего к 2024 году нормализовать ситуацию с атмосферным воздухом в 12 городах России, три из которых находятся на территории УрФО.

Так, по словам помощника уральского полпреда Анны Ленской, в Нижнем Тагиле ситуация за минувший год ухудшилась, а в Челябинске и Магнитогорске уровень загрязнения воздуха, по-прежнему, характеризуется как повышенный и высокий соответственно. Это свидетельствует о необходимости актуализировать комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с учетом включения мероприятий, предполагающих снижение концентрации всех приоритетных загрязняющих веществ, подчеркнула чиновница.

При этом, как отметил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Пешков, у Росгидромета есть собственный список самых грязных городов России. Она включает 22 территории и лишь частично соответствует знаменитой «дюжине» Минприроды, вошедшей в указ президента.

Интересно, что, согласно статистике Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске уже в 2018 году оценивался как повышенный. При этом индикативным показателем масштабного проекта по улучшению качества воздуха в городах России также является достижение самыми грязными муниципалитетами планки «повышенный уровень загрязнения».

Правда, как отметил руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников, сегодня надзорные органы не отслеживают такой показатель качества воздуха, как запах. В настоящее время просто нет принятого на государственном уровне норматива. Между тем, жители городов зачастую жалуются именно на неприятный запах, отметил чиновник. «Считаю необходимым разработать и принять норматив, регулирующий этот показатель качества воздуха, – подчеркнул Курятников. – Потому что у нас бывает так, что по вредным веществам превышений нет, но жители все равно жалуются на качество воздуха из-за неприятного запаха».

Хотя пока «надзорники» не могут договориться и в том. Что касается мониторинга по действующим правилам. Так, Юрий Пешков буквально обрушился с возмущенной критикой на заместителя начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлану Легошину. Дело в том, что не так давно ведомство начало мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью собственных лабораторий. Правда, установки пока еще не были сертифицированы Росгидрометом. Из-за этого Юрий Пешков отказал замерам южноуральского управления Роспотребнадзора в объективности.

Но больше всего досталось общественникам и применяемым ими бюджетным приборам мониторинга качества воздуха. И если представитель Росгидромета был еще относительно мягок, заявив, что сигналы общественников можно принимать как указание на необходимость дополнительного обследования, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов высказался довольно резко:

«Общественники зачастую используют приборы, которые не имеют допуска к использованию для мониторинга в России. Таких прецедентов допускать не нужно. Чтобы не было так, что у нас по показаниям наших приборов все чисто, а общественники говорят: у вас превышение в разы. Сегодня это одна из точек напряженности», – заявил чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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